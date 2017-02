Kadyrow zu Ursachen für Einsatz tschetschenischer Armeepolizei in Aleppo

Die tschetschenischen Militärs werden zu einem Bataillon der Armeepolizei des Verteidigungsministeriums Russlands gehören. Nach Angaben von Ressortchef Sergej Schoigu wird das Bataillon für Ordnung auf den von den Terroristen befreiten Territorien Syriens sorgen.

„Truppenteile des Verteidigungsministeriums Russlands sind in allen Subjekten (der Föderation) präsent, darunter auch in der Tschetschenischen Republik“, sagte Kadyrow in einem Interview des russischen Fernsehsenders NTV. Die Tschetschenen wüsten, wie eine gemeinsame Sprache mit dem Volk gefunden werden könnte. Eben deshalb seien sie für diesen Einsatz auserkoren worden.

Kadyrow zufolge ist die Erhaltung des Friedens auf befreiten Territorien in Syrien das Hauptanliegen der russischen Armeepolizei in Syrien. „Tataren, Russen, Tschetschenen – sie alle werden Muslime in Syrien schützen. Sie werden Organisationen, welcher Art auch immer, daran hindern, das Volk (Syriens) zu entzweien und dessen einzelne Gruppen miteinander zu verfeinden“, sagte der tschetschenische Republikchef.