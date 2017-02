Irakischer Premier kommentiert Telefonat mit Donald Trump

© AFP 2016/ Mohammed Mahjoub Russland und USA sind auf verschiedene Seiten des Iran geraten

„Der Irak strebt die Beibehaltung seiner nationalen Interessen an und will nicht Teil irgendwelcher regionalen und internationalen Konflikte werden, was zu Katastrophen in der Region und im Irak selbst führen kann“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters al-Abadi.

Nach Angaben aus dem Weißen Haus besprachen die beiden Staatschefs die Gefahr, die der Iran für die gesamte Region darstelle. In der offiziellen Pressemitteilung der irakischen Präsidialverwaltung wurde auf dieses Thema nicht eingegangen.

Früheren Berichten zufolge hatte Trump den iranischen Präsidenten Hassan Rohani aufgerufen, „besser vorsichtig zu sein“.