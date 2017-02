Zurück in die Heimat: USA beginnen mit Abschiebung illegaler Migranten

Laut der Zeitung gehen die Behörden davon aus, dass der vom Bundesgericht von Seattle getroffene Beschluss es nicht verbietet, Migranten, die sich illegal in den USA aufhalten, auszuweisen. Dies ermögliche es Trump, sein Versprechen, „den Migrationswiderstand niederzuschlagen“, teilweise zu erfüllen, so die Zeitung.

Am 28. Januar hatte Trump sein Terrorschutz-Dekret unterzeichnet, das die Einreise von Bürgern aus sieben islamisch geprägten Ländern in die USA für 90 Tage verbietet. Zudem stoppt es die Aufnahme von Flüchtlingen für 120 Tage.

Aufgrund einer Klage der Gerichte von Washington und Minnesota setzte das Bundesgericht von Seattle Trumps Dekret aus. Der Antrag des Justizministeriums des Landes, die richterliche Entscheidung über den Stopp des umstrittenen Terrorschutz-Dekrets aufzuheben, wurde vom Berufungsgericht abgelehnt.

Nach Angaben des Immigrationsdienstes sind Hunderte von Migranten in Atlanta, Austin, Texas, Charlotte, North Carolina und in Südkalifornien festgenommen worden. Laut der Zeitung sind allein in Los Angeles (Kalifornien) vom 6. bis 10. Februar 160 Menschen festgesetzt worden.