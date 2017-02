Rahr: Bundespräsident Steinmeier wird Beziehungen zu Russland verbessern

„Steinmeier ist seit mehreren Jahren der populärste und beliebteste Politiker in der deutschen Gesellschaft. Leider ist das Präsidentenamt in Deutschland nominell und repräsentativ. Er kann sich nicht in die operative Politik einmischen“, so Rahr.

© AFP 2016/ KIRILL KUDRYAVTSEV Putin gratuliert Steinmeier und lädt ihn nach Russland ein

Was die Beziehungen mit Russland angeht, wird Steinmeier „danach streben, sie zu verbessern. Er reist jedes Jahr nach Russland. Es gefällt ihm, dort aufzutreten, und er versteht die Bedeutung des Landes“, fügte der Politologe hinzu.

Die Bundesversammlung hatte Steinmeier am Sonntag zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt. Dessen Amtszeit endet offiziell erst am 18. März. Steinmeiers Vereidigung als Bundespräsident soll ein paar Tage danach stattfinden.