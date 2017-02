Richter Alexander Hold: „Wir haben eine Vertrauenskrise in die große Politik"

© Flickr/ DIE LINKE Nordrhein-Westfalen LINKE-Abgeordnete: Steinmeier ist keine moralische Instanz

Eine wirkliche Chance rechnete sich Alexander Hold bei der Bundestagswahl nicht aus. Dennoch wirkte der Fernsehrichter etwas enttäuscht:

„Ich denke, dass ich ein Präsident geworden wäre, der nah am Menschen ist. Der die Menschen wirklich erreicht, der keine Diplomatensprache von sich gibt. Der nicht aus der Exekutive kommt und jahrzehntelang in diesem Berliner Raumschiff gearbeitet hat. Wenn ich bei der Justiz und auch später im Fernsehen eines gelernt habe, dann ist es, Menschen zu verstehen. Menschen das Gefühl zu geben, dass man ihnen zuhört.“

Hold appelliert deshalb an den neuen Bundespräsidenten, den Menschen die Zusammenhänge zu erklären. Er persönlich habe Steinmeier als angenehmen Menschen kennengelernt, der einen guten Präsidenten abgeben werde. Dennoch sieht Hold die aktuelle Politik in der Krise:

„Wir haben eine Vertrauenskrise in die große Politik. Und das verwandelt sich inzwischen in eine Abneigung gegenüber dem Establishment. Und da wäre ein Präsident gut, der eben nicht aus diesem politischen Establishment kommt, der aber auch kein Spaßpräsident ist, oder vom äußersten Rand. Sondern wir brauchen jemanden, der ernsthaft Politik macht, am besten kommunalpolitisch und ehrenamtlich. Der die Ängste und Sorgen der Menschen vor Ort kennt. So jemand wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Wahl im Moment.“

Frank-Walter Steinmeier hat die absolute Mehrheit mit 931 Stimmen im ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl erreicht. Auf den von der Linken aufgestellten Armutsforscher Christoph Butterwegge entfielen 128 Stimmen, der von der AfD nominierte frühere Kommunalpolitiker Albrecht Glaser erhielt 42 Stimmen. Der von den Freien Wählern präsentierte Jurist Alexander Hold erreichte 25 Stimmen. Der von der Piratenpartei nominierte Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers und Europaabgeordneten Martin Sonneborn, bekam zehn Stimmen.