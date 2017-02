Franz Müntefering: „Der Bundespräsident ist der erste Bürger unter Bürgern"

Es ist die insgesamt elfte Bundespräsidentenwahl, die Franz Müntefering an diesem Sonntag miterlebt hat. Dennoch ist es für das SPD-Urgestein nach eigenen Aussagen immer wieder etwas Besonders:

„Es ist schon ein besonderes Ereignis, weil das im Grunde eine Bundesvollversammlung ist — man könnte es auch Volksversammlung nennen. Das ist die repräsentative Demokratie, die sich mit den Menschen verbindet, die in den Bundesländern gewählt werden. Und das wirft auch ein gewisses Bild auf die Rolle des Bundespräsidenten. Er ist nicht der Mann an der Spitze, wie ein Präsident in den USA, oder in Frankreich. Er ist der erste Bürger unter Bürgern. Und es ist seine Aufgabe, das Scharnier zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik zu sein.“

Dies traut Müntefering dem neuen Präsidenten zu. Nicht nur, weil es sich bei Frank-Walter Steinmeier um einen Sozialdemokraten handelt. Parteizugehörigkeit sollte bei der Wahl keine Rolle spielen, so Müntefering:

„Die Wahl ist nicht nur für die SPD angenehm, sondern das ist für das Land insgesamt gut. Wir haben ja auch bei anderen Gelegenheiten schon einmal Persönlichkeiten aus anderen Parteien mitgewählt. Ich war bei der Wahl von Walter Scheel dabei, bei Richard von Weizsäcker. Ich denke, wir haben in Deutschland bisher alles in allem Glück gehabt, mit unserem Bundespräsidenten.“

Während Steinmeier als Außenminister noch Einfluss auf die Politik der Bundesregierung üben konnte, sind seine Möglichkeiten als Bundespräsident deutlich geringer. Franz Müntefering ist im Sputnik-Interview aber dennoch überzeugt, dass nun der richtige Mann im Schloss Bellevue das Sagen hat:

„Ich glaube, dass ihm seine letzte Arbeit als Außenminister hilf. Einfach weil er viele Menschen in der Welt kennt, die noch aktiv in politischen Funktionen sind. Man darf auch in einer solch technisierten Welt, in der wir leben, nicht die Bedeutung der menschlichen Kontakte unterschätzen. Er kennt die Leute, die Verantwortung haben und handeln. Er wird nicht versuchen, separate Politik zu machen. Aber miteinander reden hilft dann manchmal doch ganz gut, um Ansichten zu vermitteln.“

Frank-Walter Steinmeier kann auf der bundespolitischen Bühne auf eine große Karriere zurückblicken: Er war einst Chef des Bundeskanzleramts unter Gerhard Schröder, er war Vizekanzler und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, schließlich Außenminister und nun Bundespräsident. Von 1239 gültigen Stimmen konnte Steinmeier mit 931 Stimmen bereits im ersten Durchgang der Bundespräsidentenwahl die absolute Mehrheit sichern.

Interview: Marcel Joppa