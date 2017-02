Jürgen Trittin zu Steinmeier: "Soll Europa zusammen halten "

© AFP 2016/ John Macdougall Rahr: Bundespräsident Steinmeier wird Beziehungen zu Russland verbessern

Jürgen Trittin ist überzeugt, Frank-Walter Steinmeiers größte Aufgabe werde es sein, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Die sei keine leichte Aufgabe, so der Bundestagsabgeordnete im SPUTNIK-Interview:

„Diese Gesellschaft zusammenzuhalten heißt eben auch, Europa zusammenzuhalten. Dieses Bekenntnis zu einem gemeinsamen Europa hat bei der Abstimmung im Bundestag — von der Linke, über Grüne und SPD, bis hin zur Union — Beifall von allen Fraktionen bekommen. Das ist der Konsens, der die Demokraten in Europa eint.“

Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte in seiner Eröffnungsrede am Sonntag betont, wer Abschottung anstelle von Weltoffenheit fordere, dürfe sich nicht wundern, wenn andere es gleichtun. Einzig die Vertreter der AfD applaudierten an dieser Stelle nicht. Jürgen Trittin sieht jedoch eine Gefahr für den Zusammenhalt auch aus anderen Richtungen:

„Ich glaube, dass wir jenseits des Atlantiks — aber beispielsweise auch auf Seiten der Russischen Föderation — Kräfte haben, die der Auffassung sind, man könne besser mit einem Europa von Nationalstaaten verhandeln, als mit einem gemeinsamen Europa. Dem entgegen zu treten wird die große Herausforderung sein.“

Als Bundespräsident hat Frank-Walter Steinmeier jedoch kein politisches Mandat. Bereits kurz nach der Wahl betonte Steinmeier auch, er wolle keine parallele Außenpolitik betreiben. Jürgen Trittin sieht in dem Präsidentenamt dennoch eine hohe Wichtigkeit:

Fünf Wochen sind es noch, bis Frank-Walter Steinmeier offiziell sein neues Amt als Bundespräsident übernimmt. Bis dahin will er seinem Nachfolger im Außenministerium, Siegmar Gabriel, in die Abläufe einarbeiten, die ersten Auslandsreisen als Präsident planen und den Mitarbeiterstab für das Schloss Bellevue zusammenstellen.

Interview: Marcel Joppa