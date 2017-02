Syrische Armee steht schon 20 Kilometer vor Palmyra

Seit Beginn der Offensive auf Palmyra seien insgesamt 805 Quadratkilometer im Gouvernement Homs von den Terroristen befreit worden, darunter 22 Quadratkilometer allein in der vergangenen Woche, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit.

Seit dem 7. Februar habe die russische Luftwaffe 90 Angriffe auf den IS in Syrien geflogen. Die syrische Armee habe indes die Ortschaft al-Kulejb und umliegende Höhen unter ihre Kontrolle gebracht. Mehr als 60 Feuerstellungen, 15 Munitionslager und 43 Kampfwagen des IS seien zerstört worden. „Die Terroristen haben mehr als 200 Kämpfer verloren“, hieß es.