Trump-Versteher auf dem Apennin: italienische Stadt schließt Türe vor Migranten

Wie die russische Zeitung „Rossijskaja Gaseta“ berichtet, hat Scarinzi eine entsprechende Anordnung unterzeichnet.

„Wir sind keine Rassisten. Die Entscheidung ist rein organisatorisch. Ich nehme einfach meine Stadt in Schutz“, so Scarinzi.

Laut dem Bürgermeister sind die Einwohner der Stadt wegen des Aufenthalts von Immigranten auf ihrem Territorium beunruhigt. In Vitulano gebe es schon eine Unterbringungseinrichtung, in der 30 Einwanderer angesiedelt seien, und die Stadt mit knapp 3.000 Einwohnern könne keine neuen Gäste aufnehmen, so Scarinzi.