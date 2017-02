Russischer U-Boot-Jäger bei multinationalen Übungen im Arabischen Meer im Einsatz

Lusik zufolge sind Kriegs- und Versorgungsschiffe von neun Staaten an den Manövern beteiligt. Auf dem Programm stehe ein gemeinsames Training zur Bekämpfung der Piraterie und zum Schutz der internationalen Handelsrouten.

Die am Donnerstag gestarteten Übungen unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“ finden in zwei Etappen am Küsten-Stützpunkt der pakistanischen Seekriegsflotte und im Arabischen Meer statt.

Die „Seweromorsk“ war am 15. Oktober 2016 in den Dienst gestellt worden. Das Schiff war im Rahmen eines Schiffsverbandes der Nordflotte unter Führung des schweren atomgetriebenen Raketenkreuzers „Pjotr Weliki“ und des schweren Flugzeugkreuzers „Admiral Kusnezow“ im nordöstlichen Teil des Atlantik und im Mittelmeer eingesetzt – mit dem Ziel, den internationalen Terrorismus in Syrien zu bekämpfen.