Während alle sich mit Steinmeier arrangierten, gut stellten oder Knickse vor ihm ausführten, geriet die Bayernpartei heute mit einer Pressemitteilung zu dem Thema auf sonderbare Abwege: „Die Bayernpartei verbindet mit der Wahl Steinmeiers vor allem eine Hoffnung: Dass er der letzte Bundespräsident sein möge, der auch für Bayern zuständig ist“, hieß es dort wörtlich. In einem Sputnik-Interview erklärte Florian Weber, Parteivorsitzender der Bayernpartei, das unterhaltsame Schreiben.

Kritikpunkt des Schreibens war in erster Linie die Bundespräsidentenwahl selbst. Weber sagt dazu: „Zum einen ist grundsätzlich die Frage, ob die Idee einer Wahl über die Bundesversammlung noch zeitgemäß ist. Die findet ja praktisch sehr indirekt statt, was mit der Funktion des Bundespräsidenten zusammenhängt. Gerade in einer Zeit, wo sich die Politikverdrossenheit der Menschen sich immer mehr Bahn bricht, wäre eine Direktwahl des Staatsoberhauptes zielführender.“

Die derzeitige Wahl beschreibt der Vorsitzende so: „Die drei Parteichefs haben den Namen Steinmeier eruiert beziehungsweise das beschlossen. Es dürfen alle Wahlmänner und —frauen diesen Beschluss nachvollziehen. Für eine Demokratie ist das ein schon fast unwürdiger Vorgang. Ich denke, es sollte eine breitere demokratische Basis sein. Es schadet auch dem Amt.“

„Und ich will der Person Frank Walter Steinmeier nichts wegnehmen, aber das schadet auch seiner Person und seiner Funktion. Wenn man schon dieses Wahlprocedere hat, dann hätte man die Wahl auch wirklich so veranstalten müssen, dass die Wahlleute tatsächlich in der Lage gewesen wären hier mitzuentscheiden. Das Procedere ist aber so: Es wird ja gar nicht mehr diskutiert in der Bundesversammlung, es ist ja auch so vorgesehen, sondern es werden Vorschläge gemacht von der Parteiführung und die werden dann durchgesetzt.“

Deswegen stellt die Bayernpartei die Bundespräsidentenwahl humoristisch auch als eine Krönungszeremonie dar, bei der der gesamte Hof zugegen sei, darunter auch die Hofnarren. Doch wer sind eigentlich diese Hofnarren? „Da treten Herrschaft auf, die – ich sage es mal salopp – ein sehr geiles Auftreten haben“, erklärt Weber. „Das ist völlig legitim, kann jeder machen wie er möchte.“

„Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, wieso ein Künstler oder ein Schauspieler oder was auch immer einen Bundespräsidenten wählen kann, aber der Normalbürger nicht. Und da kann man natürlich schon den Eindruck bekommen, dass man manche dieser Wahlmänner aus Propagandagründen gewählt hat, einfach, um gewisse Popularität zu erhalten, Aufmerksamkeit zu erreichen oder vielleicht sich mit ihnen gut zu stellen.“

Und wie war das nochmal mit Bayern? Wann sagt der Freistaat Adieu? – Festlegen möchte der Vorsitzende der Bayernpartei sich nicht, bemerkt aber: „Wer hätte 1988 gedacht, dass wir 1989/90 die Wende hätten, dass wir eine Deutsche Einheit bekommen? Das war damals völlig unglaubwürdig. Das heißt: Politische Prozesse werden immer schneller. Denken Sie an den Brexit – wer hätte denn das geglaubt? Oder die Wahl in den USA. Ich sage nicht, dass das positiv ist, aber ich sage, dass politische Geschehnisse sich immer weiter beschleunigen. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt und solche Bedürfnisse oder politischen Vorstellungen werden oft sehr schnell umgesetzt, auch wenn man es am Anfang gar nicht glaubt.“