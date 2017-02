Britische Regierung lehnt Einreiseverbot ab: Trump darf doch zur Queen

Wie es in einem von der britischen Regierung veröffentlichten Schreiben heißt, erkennt „die Regierung des Britischen Königreichs die Bemühungen derjenigen, die das Schreiben unterstützten“ zwar an, dennoch stimme sie diesen nicht zu. Trumps Reise ins Land unterstreiche „die Wichtigkeit der Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien.“

Die Petition wurde von 1,8 Millionen Bürgern Großbritanniens unterschrieben. Die Verfasser des Schreibens rufen darin zur Absage des Treffens auf, „damit er (Trump – Anm. d. Red.) die Queen nicht verwirrt.“

In der Regel werden alle Petitionen, die mehr als 10.000 Unterschriften bekommen, von der britischen Regierung erörtert. Sollte die Marke von 100.000 Unterschriften erreicht werden, muss sich das Parlament des Landes damit befassen.

Am 27. Januar hatte sich die britische Premierministerin Theresa May mit US-Präsidenten Donald Trump in Washington getroffen. Dabei überreichte sie ihm die Einladung der britischen Königin Elizabeth II, ihr einen Gegenbesuch in Großbritannien zu erstatten. Donald Trumps Reise dorthin ist für den 20. Februar geplant.