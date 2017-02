Niederlande gewähren türkischen Militärs 18 Monate Asyl

In ihren Asylanträgen sollen die Soldaten, deren genaue Anzahl unbekannt bleibt, laut der Zeitung erklärt haben, dass es „in der Türkei keine Möglichkeit für eine ehrliche Gerichtsverhandlung gibt“, und die Behörden der Niederlande gebeten haben, Auslieferungsanträge Ankaras abzulehnen.

Ein türkischer Beamter, der anonym bleiben wollte, habe den Journalisten des Blattes indes erklärt, die Türkei garantiere die Durchführung einer ehrlichen Gerichtsverhandlung für diese Soldaten. Ferner meinte er, für die Niederlande als Nato-Bündnispartner sei es „unzulässig, ein Asylland für Deserteure zu werden“.

Nach den Angaben der Zeitung sollen die niederländischen Behörden nicht geneigt sein, angesichts der in der Türkei nach dem Putschversuch bestehenden Situation einer Auslieferung zuzustimmen.

„Das Recht auf Asyl steht über der Diplomatie und betrifft die Menschenrechte und die Sicherheit“, zitiert die Zeitung eine Äußerung der niederländischen Politikerin Sharon Hestuyzen.

Eine Gruppe türkischer Militärs hatte in der Nacht zum 16. Juli 2016 einen Putschversuch unternommen, der aber scheiterte. Der Umsturzversuch kostete rund 300 Menschen das Leben, knapp 1500 weitere wurden verletzt. In Ankara macht man den oppositionellen türkischen muslimischen Prediger Fethullah Gülen und dessen Anhänger für den Putschversuch verantwortlich. Bislang sind Medienangaben zufolge in der Türkei im Zusammenhang mit den Putsch-Ermittlungen etwa 40.000 Menschen festgenommen worden.