Verstößt Russland gegen INF-Vertrag? Außenpolitiker kommentiert US-Vorwürfe

„Dieses Informationsleck ist eine banale Fortsetzung des Informationskrieges gegen Russland und die Anhänger einer Normalisierung der Beziehungen zu Russland in der neuen US-Administration“, so Kossatschjow.

Die Autoren dieser Idee seien sich angeblich sicher, dass Politiker als auch Öffentlichkeit ständig in Angst vor einer mythischen Gefahr von außen gehalten werden müssten.

„Ziel ist es, den neuen Präsidenten daran zu hindern, die bisherige transatlantische US-Politik zu revidieren, welche auf die Gestaltung einer einpoligen Weltordnung abzielt“, so der Außenpolitiker.

Allerdings sei es unmöglich, nur Informationen der Zeitung zu kommentieren, die sich ja ausschließlich auf namentlich nicht genannte Quellen beriefen, zumal es ja um konkrete und zu prüfende Vereinbarungen im Bereich der Waffenkontrolle gehe, in diesem Fall zwischen Russland und den USA. „Sollte Washington Fragen haben, muss es diese offiziell und laut dem im INF-Vertrag verankerten Verfahren stellen.“ So drücke auch Moskau seine Besorgnis über das US-Vorgehen aus.