Mogherini: USA können Weltführungsrolle bald verlieren

„Ich habe die USA noch nie so polarisiert und so geteilt und von Konflikten belastet gesehen wie jetzt“, so Mogherini. Dabei warnte sie, dass die Probleme, mit welchen heutzutage die USA konfrontiert sind, auch ein „destabilisierender Faktor für den Rest der Welt“ sein könne.

In den Beziehungen zwischen den USA und Europa erwartet die EU-Außenbeauftragte einen Übergang „in eine neue Phase“. Man werde „Thema für Thema“ nacheinander behandeln, um „Gemeinsamkeiten“ zu finden. Mogherini sieht eigenen Angaben zufolge in solch einem „pragmatischen Verhältnis“ kein Drama.

In dieser Woche werden mehrere hochrangige US-Politiker in Europa erwartet. Am heutigen Mittwoch findet ein zweitägiges Treffen der Nato-Verteidigungsminister statt, wo auch der neue US-Verteidigungsminister James Mattis erstmals dabei sein wird. Später werden am Donnerstag der US-Außenminister Rex Tillerson am G-20-Außenministertreffen in Bonn und am Freitag US-Vizepräsident Mike Pence an der 53. Münchener Sicherheitskonferenz teilnehmen.