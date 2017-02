"Bewusste Fälschung": Russlands Außenamt über Atlantic-Council-Bericht zu Aleppo

„Wir konstatieren Versuche, den innersyrischen Konflikt noch mehr anzuheizen und die Differenzen zwischen den verfeindeten Seiten noch weiter zu verschärfen. Nur so kann der von CNN unterstützte Informationseinwurf von Amnesty International, Human Rights Watch und letztens auch des US-amerikanischen Atlantic Council über einen C-Waffeneinsatz durch die syrischen Truppen in Aleppo, Massenhinrichtungen im Militärgefängnis Sayednaya bei Damaskus und eine zielgerichtete Zerstörung der sozialökonomischen Infrastruktur Syriens durch die russische Luftwaffe bewertet werden“, so die Sprecherin.

Ihr zufolge „lässt die Beweisgrundlage für derartige so genannte Sensationen zu wünschen übrig“. „Aber die Verfasser scheinen sich nicht groß darum zu kümmern. Das Ziel ist, die zum großen Teil durch die Bemühungen Russlands gebotene Chance auf eine Wende in Richtung einer friedlichen politischen Regelung zu vereiteln und die sich eröffnenden Perspektiven eines gleichberechtigten, gegenseitig respektvollen und umfassenden internationalen Zusammenwirkens zur Ausrottung des Terrorherdes im Nahen Osten und zur Stabilisierung der Region zu durchkreuzen“, so Sacharowa.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Russland: Amnesty International will Konflikt in Syrien erneut anheizen

Der am Dienstag veröffentlichte Bericht von Amnesty International enthält Informationen über außergerichtliche Massenhinrichtungen durch Erhängen im Gefängnis Sayednaya im Zeitraum zwischen 2011 und 2015. Laut den Berichtverfassern sind dort insgesamt 13.000 Menschen, vorwiegend Zivilisten, erhängt worden, die vorgeblich gegen die Regierung aufgetreten waren.

Der syrische Präsident Baschar Assad wies den Bericht über außergerichtliche Massenhinrichtungen als unwahr zurück.