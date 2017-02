Gabriel will Normandie-Treffen am Rande von Münchner Sicherheitskonferenz

Fischer zufolge soll Gabriel am Samstag nach München kommen.

Am 8. Februar hatte der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler, gesagt, dass die Außenminister Russlands, Deutschlands, Frankreichs und der Ukraine am Rande des Treffens der G20-Außenminister am 16. und 17. Februar in Bonn zusammentreten könnten.

Einen Tag zuvor hatten der russische Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel die Situation im Donbass telefonisch besprochen.

In den vergangenen Tagen sind die Kämpfe in der Ost-Ukraine wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Beide Seiten – die Regierungsarmee und die Volksmilizen – werfen sich gegenseitig vor, im Raum Awdejewka eine Offensive versucht zu haben. Diese Ortschaft mit rund 30.000 Einwohnern liegt knapp 20 Kilometer nördlich von Donezk.

Die Eskalation fiel zeitlich mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Deutschland zusammen, wo er für neue Sanktionen gegen Russland geworben hat. Nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) ist sich die Bundesregierung im Klaren, dass hinter der neuen Verschärfung der Donbass-Krise möglicherweise ein Kalkül Poroschenkos stecken könnte.