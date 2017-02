Webseite russischen Außenamts soll Fake-News aus dem Ausland entlarven

Sacharowa erklärte jüngst, dass US-Medien – statt selbst gegen sogenannte Fake-News (gezielt gefälschte Informationen) vorzugehen – selbst welche in die Welt setzen würden.

Als Beispiel führte sie die Meldung darüber an, dass Moskau angeblich die Auslieferung des Whistleblowers Edward Snowden an dessen Heimatland – als „Geschenk an Donald Trump“ – vorbereite. Aber es sei nicht das erste Mal, dass amerikanische Medien diese Nachricht unter Verweis auf anonyme Quellen brächten. „Dabei haben wir das schon früher kommentiert“, so die Sprecherin . Ihr zufolge hatte sich vor der Publikation dieser Meldung auch niemand an Moskau zwecks Bestätigung oder Widerlegung der Information gewandt.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits mehrmals die renommierten US-Zeitungen „The New York Times“ und „The Washington Post“ stark kritisiert und der Verbreitung von Fake-News beschuldigt. Auch andere US-Medien, darunter der Sender CNN, waren bereits ins Kreuzfeuer der Kritik Trumps geraten.