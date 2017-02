IISS-Bericht: China strebt militärische Parität mit dem Westen an - mit Erfolg

© Sputnik/ Sergei Pyatakov IISS-Studie: Westen büßt führende Positionen in der Rüstungsbranche ein

Immer mehr Konflikte und Sicherheitsgefahren gebe es im Nahen Osten, in Afrika sowie in Europa (Ukraine), geht aus dem Bericht „World Military Balance 2017“ hervor. Nordkorea arbeite weiterhin an seinem Raketenprogramm. Und die große Zahl von Anschlägen im vergangenen Jahr zeuge davon, dass die Herausforderungen seitens des internationalen Terrorismus immer größer werden.

Dabei verwiesen die Autoren des Berichts darauf, dass sich die militärische Balance zunehmend nach Asien verschiebe. Zwischen 2012 und 2016 seien die Rüstungsausgaben dort um fünf bis sechs Prozent pro Jahr gewachsen. Schon 2013 habe Asien Europa nach den Rüstungsausgaben vom zweiten Platz verdrängt, und 2016 haben asiatische Länder um etwa 30 Prozent mehr Geld für Waffen als europäische Länder ausgegeben. Der Spitzenreiter sind und bleiben die USA mit Ausgaben in Höhe von 604 Milliarden Dollar, gefolgt von China und Russland mit jeweils 145 und 58,9 Milliarden Dollar.

Wie die Autoren feststellten, werden die „Herausforderungen an die militärische Überlegenheit des Westens immer größer“, denn China könnte bald die militärische Parität mit westlichen Ländern erreichen: „Früher hatte China vor allem sowjetische bzw. russische Waffen nachgeahmt, aber jetzt wird offensichtlich, dass sich China in den wichtigsten Bereichen auf eigene Forschungen und Produktion konzentriert.“ Etwa ein Drittel aller Militärausgaben der asiatischen Länder entfalle jetzt auf die Volksrepublik.

Besonders große Erfolge habe Peking bei der Entwicklung der Luftfahrt- und Marinetechnik vorzuweisen. Es habe die Arbeit an drei neuesten großen Raketenzerstörern des Typs 055 begonnen, und aus der Serie 052D seien von 13 Zerstörern bereits fünf gebaut worden. Die weiteren acht sollen 2017 und 2018 in die Bewaffnung aufgenommen werden.

Darüber hinaus entwickle das Reich der Mitte neue Luft-Luft-Raketen, heißt es in dem Bericht.

Was Russland angeht, so stellten die Autoren fest, dass der seit September 2015 dauernde Einsatz russischer Waffen in Syrien beweise, „dass Russland seine Streitkräfte weiter modernisiert und die Möglichkeiten seiner Systeme ausbaut“. Und in der Ukraine, heißt es in dem Bericht, habe „der direkte Einsatz der russischen Militärkraft zur schnellen Eroberung der Krim geführt. Und als Moskau dachte, dass seine Interessen wegen einer Offensive der ukrainischen Truppen in Gefahr schwebten, übte es erneut militärischen Druck aus: in Selenopolje und Ilowaisk 2014 und in Debalzewo 2015.“

Ferner wurde in dem Bericht hervorgehoben, dass „einige Modelle der russischen Raketenwaffen hinsichtlich ihrer Reichweite ähnliche Systeme der Nato-Länder und der USA übertreffen“. Das gelte beispielsweise für Mehrfachraketensysteme Smertsch-M, taktische Raketenkomplexe Totschka-U und Iskander-Systeme. Dabei führten die Experten Russlands Bemühungen auf diesem Gebiet „auf die zunehmenden militärischen Aktivitäten (…) an den russischen Grenzen“ zurück. Allerdings stellten die Autoren des Berichts fest, dass Moskaus Militärausgaben im Jahr 2016 „nur“ 58,9 Milliarden Dollar betrugen (zum Vergleich: 66,1 Milliarden Dollar im Jahr 2015).

Bezüglich der Dynamik der Rüstungsausgaben der Nato merkten die Verfasser des Dokuments an, dass diese größtenteils davon abhängen würden, ob die Mitglieder der Allianz ihre Verpflichtung erfüllen, dass ihre Militärausgaben bei zwei Prozent ihres BIP liegen. Im vergangenen Jahr hätten beispielsweise nur zwei Länder, nämlich Estland und Griechenland, diese Verpflichtung eingehalten. Und sollten alle Nato-Länder ihrem Beispiel folgen, so würden die Militärausgaben der Allianz auf einmal um ganze 40 Prozent steigen.