Stoltenberg schließt Nato-Kampfeinsatz gegen IS in Syrien aus

© REUTERS/ Ints Kalnins Nato unter US-Druck

„Die Nato zieht keine Teilnahme an Kampfeinsätzen gegen den IS in Syrien in Erwägung“, sagte Stoltenberg.

Die Nato unterstütze die internationale Anti-IS-Koalition durch Flüge ihrer AWAC-Radarflugzeuge im Rahmen der Luftaufklärung in der Nähe der syrischen Grenzen sowie durch die Ausbildung von Soldaten für die irakische Armee, so der Nato-Chef weiter.