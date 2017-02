Closer and closer: Russisches Kriegsschiff nahe US-Marinebasis gesichtet - Medien

© AFP 2016/ ADALBERTO ROQUE Medien: Russisches Kriegsschiff vor US-Küste aufgetaucht

„Das Schiff wurde 30 Meilen (etwa 55 Kilometer) südlich von Groton in Connecticut gesichtet, es blieb aber in internationalen Gewässern“, so der Sender . Die Grenze verlaufe in zwölf Meilen (22 Kilometer) vor der Küste. Die „Viktor Leonow“ habe sich einer Marinebasis für U-Boote genähert.

Das russische Schiff sei zuletzt vor zwei Jahren nahe der US-Ostküste gesichtet worden. Angeblich sei die „Viktor Leonow“ mit Luft-Luft-Raketen bewaffnet, zu seinen Hauptfunktionen zähle jedoch, Daten abzufangen und die „Sonar-Fähigkeit der U.S. Navy“ zu erkunden.

Nach Abgaben des Senders ist erstmals seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump eine russische Seepatrouille vor der amerikanischen Küste aufgekreuzt.