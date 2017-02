Fillon bietet Moskau neue Partnerschaft „zur Überwindung des Kalten Krieges“

„Ich schlage Russland direkt und sicher eine neue Partnerschaft zur Überwindung dieses Kalten Krieges vor, der den europäischen Kontinent spaltet", sagte Fillon bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwochabend in Compiègne.

Demnach muss Frankreich seine Positionen gegenüber den USA, Russland und China bewahren. Trotzdem möchte er die amerikanischen „ Freunde " gerne daran erinnern, so Fillon weiter, dass Frankreich „ihr Verbündeter", und nicht "der Dienstbote" sei.

Die Franzosen wählen ihren künftigen Staatschef in voraussichtlich in zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai 2017.