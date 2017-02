IS-Polizeichef im irakischen Mossul ausgeschaltet

© REUTERS/ Social media via Reuters TV Irak: Gefürchteter IS-Henker nahe Mossul getötet

„Unsere Anti-Terror-Verwaltung bestätigt, dass bei einem gezielten Luftangriff am 14. Februar der Chef der IS-Militärpolizei, Haqi Ismael Aued al-Hadidi, in Mossul getötet wurde“, heißt es in der Erklärung.

Die östlichen Stadtbezirke von Mossul konnten im Zuge der im Oktober 2016 eingeleiteten Offensive des irakischen Militärs und der US-geführten internationalen Koalition vollständig vom IS befreit werden. Der Westteil der Stadt wird weiterhin von IS-Kämpfern kontrolliert.