„Wir sind bereit, die Zusammenarbeit mit dem Pentagon wieder aufzunehmen, aber Dialogversuche aus einer Machtposition im Verhältnis zu Russland heraus sind perspektivlos“, so Schojgu, der damit dem Pentagon-Chef James Mattis antwortete, welcher sich am Vortag beim Nato-Treffen in Brüssel geäußert hatte.

© AP Photo/ Yves Logghe Nato vertagt Gespräche mit Kiew wegen Russland – WSJ : „Wir bleiben weiter offen für die Möglichkeiten, eine kooperative Beziehung mit Moskau wiederherzustellen, während wir aber in unseren Erwartungen realistisch sind und gewährleisten wollen, dass unsere Diplomaten aus einer Machtposition heraus verhandeln.“

Laut dem neuen Pentagon-Chef wollen USA und Nato die Beziehungen zu Russland unterhalten, müssten sich aber auch schützen, falls Russland sich entscheiden sollte, „gegen Völkerrecht“ zu handeln.

Schojgu erwartet nun, dass das Pentagon bei dem geplanten Treffen des Generalstabschefs der russischen Streitkräfte, Valeri Gerassimow , mit US-Amtskollege Joseph Dunford in Baku am Donnerstag seine Position erklären werde.

In der Hauptstadt Aserbaidschans wollen die Generalstabschefs der russischen und amerikanischen Seiten Perspektiven der Militärzusammenarbeit sowie Maßnahmen zur Vorbeugung von Vorfällen während gemeinsamer Aktivitäten besprechen.