Putin ordnet nach Botschaftermord verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an

© Sputnik/ Mikhail Voskresensky Russlands Außenamtssprecherin kommentiert „Abschusslisten“ russischer Diplomaten

„Nach dem Mord an unserem Botschafter in der Türkei stellt sich in aller Schärfe die Frage, wie die russischen Bürger und Vertretungen im Ausland geschützt werden können“, sagte Putin am Donnerstag in einer Kollegiumssitzung des Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau.

Putin beauftragte den FSB, „in Kooperation mit dem Außenministerium und dem (Auslandsgeheimdienst) SWR zusätzliche Maßnahmen für ihre Sicherheit zu ergreifen.“

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Russischer Botschafter in Türkei bei Attentat getötet - Ticker-Protokoll

Der russische Botschafter Andrej Karlow war am 19. Dezember vor laufenden Kameras erschossen, als er bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Ankara eine Ansprache hielt. Ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung eigentlich bewachen sollte, schoss dem 62-jährigen Diplomaten mehrmals in den Rücken, bevor er selbst von den Sicherheitskräften erschossen wurde.

Zu dem Attentat bekannte sich die terroristische Al-Nusra-Front, die seit Jahren in Syrien gegen die Regierungstruppen kämpft.