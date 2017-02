Syrien: Aleppo-Gouverneur arbeitet an alternativer Wasserversorgung

© AFP 2016/ Louai Beshara Syrien: Terroristen legen Wasserversorgung Aleppos komplett lahm

Gleich nach der Instandsetzung der vom IS zerstörten Pumpstation „Suleiman“ bei Aleppo war ihm zufolge die Wasserversorgung in der Stadt wieder in Gang gebracht worden. Aber schon wenige Stunden später hätten IS-Kämpfer den Wasserzufluss nach Aleppo im Dorf al-Kafsa im Osten der Provinz, von wo aus die Stadt ihr Wasser erhält, erneut gesperrt.

Wie der Gouverneur ferner mitteilte, soll nach dem Eintreffen von Vertretern der Rothalbmond-Bewegung ein Aktionsplan zur Überwindung der Havarie-Situation realisiert werden, um die Wasserversorgung auf eine alternative Art und Weise zu gewährleisten.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hatte bereits berichtet, dass in Aleppo und Umgebung 1,8 Millionen Menschen unter Wassermangel leiden würden. Demnach leiden unter den Unterbrechungen der Wasserversorgung vor allem Kinder. Sie müssten stundenlang nach Wasser anstehen, wo doch die Stadt weiterhin beschossen werde. Das sei ein Risiko für Leben und Gesundheit der Kinder, und es stehle ihnen die Zeit, die sie zum Lernen oder Spielen nutzen könnten.