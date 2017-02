Putin ruft zu Aufnahme von Dialog mit US-Geheimdiensten auf

Putin zufolge muss die Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf auf eine „neue Ebene“ gebracht werden. Dabei sei „die Wiederherstellung des Dialogs“ mit den Geheimdiensten der USA und Nato-Länder im gemeinsamen Interesse.

Dabei verwies der Staatschef darauf, dass die Aktivitäten ausländischer Geheimdienste nicht reduziert würden. Der FSB habe im Vorjahr die Tätigkeiten von 53 ausländischen Kader-Mitarbeitern und 386 Agenten sowie 45 Verbrechen terroristischer Ausrichtung verhindert.

Zum Thema Nato sagte Putin, dass die Eindämmung Russlands „offiziell als eine neue Nato-Mission ausgerufen worden“ sei, wobei „die Allianz ständig provoziert“ mit ihren Aktivitäten.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Putin ordnet nach Botschaftermord verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an

Darüber hinaus beauftragte Putin die russischen Geheimdienste, die Sicherheitsvorkehrungen an den russischen Auslandsvertretungen zu verstärken. Als Grund nannte Putin den Mord am russischen Botschafter Andrej Karlow im Dezember in der Türkei.

Was die Ukraine anbelangt, so ist die Regierung in Kiew laut dem russischen Präsidenten nicht bereit zu einer friedlichen Regelung des Konflikts im Südosten des Landes. Aus diesem Grund setze Kiew auf Macht. Das Ziel der Verschärfung der Lage im Donbass sei die Untergrabung der Minsker Abkommen, betonte Putin dabei.

© AFP 2016/ Sergey Bobok Putin: Kiew nicht bereit zu Friedensregelung – setzt auf Macht bei Konfliktlösung

Zudem wies der Staatschef darauf hin, dass Kiew offen über die Organisation von Sabotage- und Terror-Aktivitäten in Russland spreche. „Da können wir nicht sorglos bleiben“, unterstrich Putin in diesem Zusammenhang.

Im Jahr 2016 begann die Erweiterung der Aktivitäten des FSB. Der russische Inlandsgeheimdienst übernahm nicht nur fast alle großen Korruptionsverbrechen, sondern beteiligt sich seitdem auch operativ an Ermittlungen von Straftaten, was für Geheimdienste zuvor nicht üblich gewesen war.