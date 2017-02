Mordfall Kim: Mörderinnen offenbar nordkoreanische Spezialagentinnen

Demnach soll die Einheit „Moran Truppe“ den Auftrag bekommen haben, Kim Jong Nam zu töten. Dem Informanten zufolge soll diese Einheit dem Aufklärungsdienst des nordkoreanischen Generalstabs angehören und sich aus jungen Frauen im Alter von bis zu 30 Jahren zusammensetzen.

Nach einem Spezialtraining, das das Lernen von Fremdsprachen und Kampftechniken vorsieht, würden die Mitglieder der Einheit für gewöhnlich in Teams von drei bis fünf Personen aufgeteilt und für die Ausführung von Spezialmissionen ins Ausland geschickt. Nordkorea habe langjährige Erfahrung in der Ausnutzung junger Frauen für die Ausführung von Auftragsmorden und Terroranschlägen, so der Ex-Geheimdienstler.

Mutmaßliche Mörderinnen an Kims Halbbruder auch schon tot?

Im Jahre 1987 wurde beispielsweise die Nordkoreanerin Kim Hyon-hui beauftragt, im selben Jahr eine Bombe, angeblich auf Befehl aus Pjöngjang, an einem Linienflugzeug der südkoreanischen Korean Air zu platzieren. Der Flieger explodierte kurz danach über dem Andamaner See, wobei alle 115 Passagiere ums Leben kamen. Es wird vermutet, dass der Anschlag auf die Untergrabung der Olympischen Spiele im Jahr 1988 in Seoul abzielte. Nach ihrer Festnahme soll Kim Hyon-hui eingeräumt haben, nordkoreanische Agentin zu sein. Sie wurde zum Tode verurteilt, dann aber von dem damaligen südkoreanischen Präsidenten begnadigt.

Am 13. Februar sollen zwei Frauen Kim Jong Nam am Flughafen von Kuala Lumpur mit vergifteten Nadeln getötet haben. Wie berichtet worden war, hat die malaysische Polizei mittlerweile eine verdächtige Person aus Myanmar festgenommen.