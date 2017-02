Lawrow: Tillerson bereit, Gespräche zu Syrien-Regelung in Astana zu unterstützen

© AFP 2016/ BEN STANSALL Tillerson bei Begrüßungswort während erstem Treffen mit Lawrow unterbrochen

„Wir haben gemeinsame Interessen bestätigt, vor allem was den unerbittlichen Kampf gegen den Terrorismus betrifft. In diesem Kontext und im Kontext der politischen Regelung (…) haben wir die Lage in Afghanistan und der Ukraine besprochen. In all diesen Bereichen sind unsere amerikanischen Partner daran interessiert, sich den Bemühungen anzuschließen, die für die Bewältigung dieser Konflikte unternommen werden“, sagte Lawrow.

Dabei wird Washington laut Tillerson seine Stellung bei jenen Fragen in den Beziehungen mit Moskau verteidigen, zu denen die beiden Länder unterschiedliche Standpunkte haben.

„Die USA werden die Möglichkeit (der Zusammenarbeit – Anm. d. Red.) mit Russland betrachten, sobald wir Bereiche einer praktischen Kooperation finden können, die dem amerikanischen Volk Vorteile bringen werden“, zitiert die Agentur AFP den US-Diplomaten.

Lawrow erwähnte unter anderem, dass die antirussischen Sanktionen kein Gesprächsthema beim Treffen mit Tillerson waren.