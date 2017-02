Schweden verurteilt Syrer zu lebenslanger Haft

© AP Photo/ Sergey Ponomarev/The New York Times/Columbia University „Der leichteste Weg, Europa zu infiltrieren“ - IS tarnt Kämpfer als Flüchtlinge

Der 46-jährige Omar Haisam soll sich im Mai 2012 als Kämpfer einer Islamistengruppierungen an der Hinrichtung von sieben Regierungssoldaten in Syrien beteiligt haben – unter Druck eines Gruppenleiters, wie Haisam selbst behauptet haben soll. Der Syrer hatte im Jahr darauf das Land verlassen und in Schweden einen Asylantrag gestellt.

Die US-Zeitung „New York Times“ hatte Medienberichten zufolge noch im selben Jahr ein Video in ihrer Onlineausgabe veröffentlicht, auf dem die Hinrichtung der syrischen Soldaten sowie Haisam selbst zu sehen gewesen sei.

In Schweden beträgt die lebenslange Freiheitsstrafe normalerweise zehn Jahre. AP zufolge muss der Syrer danach aus dem Land ausgewiesen werden.

Per Ahlström, Leiter einer Polizeigruppe, die ausländische Kriegsverbrechen untersucht, sagte, solche Urteile seien ein Signal dafür, dass Schweden „kein sicherer Hafen für Verbrecher“ sei. Die Polizeigruppe untersuche zurzeit 45 derartige Fälle.