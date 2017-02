Stockholm stellt Militärkontakte zu Moskau wieder her

Einem Sprecher des schwedischen Verteidigungsministeriums zufolge erfolgte dies aufgrund eines Kooperationsbedarfs.

© Sputnik/ Alexei Kudenko Moskaus Computermaus: Schweden hält Russland umsonst für größte Sicherheitsgefahr

Die Zeitung verwies darauf, dass die Kontakte wegen des Krim-Beitritts an Russland im Jahr 2014 unterbrochen worden waren. Die Schwarzmeer-Halbinsel war im März 2014 — nach gut 22 Jahren in der unabhängigen Ukraine — wieder Russland beigetreten, nachdem die Bevölkerung der Halbinsel bei einem Referendum mehrheitlich dafür gestimmt hatte. Anlass für die Volksabstimmung war ein nationalistisch geprägter Staatsstreich in Kiew.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass sich die schwedische Außenministerin Margot Wallström am 21. Februar mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau treffen werde. Die beiden Minister haben sich zuletzt 2014 getroffen, heißt es.