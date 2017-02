Kurdischer Politiker beschuldigt Türkei der Tötung syrischer Zivilisten

„Bei den türkischen Artillerie- und Luftwaffenangriffen sind an einem Tag in Al Bab 24 Zivilisten, darunter elf Kinder, getötet worden“, so Hedu.

Die Toten seien identifiziert worden, es werde befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen werde, so Hedu.

Zuvor hatte der türkische Generalstab erklärt, dass Kämpfer der bewaffneten syrischen Opposition und türkische Soldaten den größten Teil der Grenzstadt unter ihrer Kontrolle halten.

In Al-Bab würden indes erbitterte Straßenkämpfe gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ geführt , hieß es.

Die syrische Armee und ihre Verbündeten hatten am Samstag die Stadt Tadef, einen gut gefestigten und wichtigen Vorposten der IS-Terroristen unweit der Stadt Al-Bab, unter ihre Kontrolle gebracht und den Rückzugweg der Terroristen in Richtung Rakka abgeschnitten.

Einheiten der Freien Syrischen Armee und von radikalen Gruppierungen sowie ein begrenztes Militärkontingent der Türkei stürmen derzeit Al Bab von Norden und Nordwesten her. Die von der Volksweher unterstützten Regierungskräfte haben östlich und südöstlich der Stadt Stellung bezogen.