Was tun mit Russland & Co.? Trump erteilt Journalisten eine Abfuhr - VIDEO

Bei der Pressekonferenz fragte einer der Journalisten den US-Präsidenten, wie er auf die angeblichen Provokationen seitens Russland reagieren werde. Damit meinte der Reporter offenbar die Berichte des TV-Senders Fox News, wonach vor kurzem ein russisches Kriegsschiffs vor der US-Küste aufgetaucht sein soll

„Ich werde Ihnen nicht sagen, wie ich antworten werde. Ich rede nicht über militärische Antworten“, kommentierte Trump knapp.

Der US-Staatschef verhöhnte weiter die Praxis mancher Politiker, militärische Operationen im Voraus anzukündigen: „Ich will nicht einer dieser Typen sein, die sagen: ‚Also, wir werden so vorgehen:…‘ Ich muss das nicht machen“.

„Ich muss Ihnen nicht sagen, was ich mit Nordkorea machen will“, so Trump weiter. „Und ich muss Ihnen nicht sagen, was ich mit dem Iran machen werde. Wissen Sie, warum? Weil sie es nicht wissen sollen. Und am Ende werdet ihr Leute es leid sein, diese Frage zu stellen“.

„Wenn Sie mich also fragen, was ich mit dem Schiff vorhabe, mit dem russischen Schiff, zum Beispiel, werde ich es Ihnen nicht sagen. Hoffentlich werde ich nichts machen müssen, aber ich werde es Ihnen nicht sagen“, wiederholte Trump.

Während des Wahlkampfs hatte Trump die US-Operation zur Befreiung des irakischen Mossuls als „Desaster“ bezeichnet: Die US-Regierung habe die Terroristen Monate im Voraus darüber in Kenntnis gesetzt. So etwas würde unter ihm als Präsidenten nicht geschehen, hatte der Republikaner versprochen.