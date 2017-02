Australiens Premier rät Trump, sich ein Beispiel an Churchill zu nehmen

„Der großartige Politiker Winston Churchill hat einmal gesagt: Politiker, die sich über Zeitungen beschweren, sind wie Seefahrer, die sich über das Meer beschweren", sagte Turnbull bei einer Pressekonferenz während eines Besuchs in Neuseeland.

Trumps Kampf gegen die Presse ergebe keinen Sinn, betonte der Australier weiter. „Es gibt Medien, mit denen wir leben, und es ist unsere Aufgabe, unserer Botschaft unter die Leute zu bringen, und wir danken Ihnen allen in den Medien für Ihre freundliche Aufmerksamkeit“, fügte er hinzu.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag hatte Trump erneut Schläge gegen die Medien ausgeteilt. Er warf Journalisten vor, Falschmeldungen über geheime Verbindungen der US-Regierung mit Moskau zu verbreiten und damit gute Beziehungen zu Russland zu behindern. Zudem weigerte sich der US-Staatschef, die Reporter über seine Pläne in Bezug auf solche Länder wie Nordkorea, den Iran und Russland zu unterrichten.

Am 2. Februar hatte das erste Telefongespräch zwischen Turnbull und Trump stattgefunden. Trump bezeichnete das Telefonat US-Medien zufolge als das „schlimmste Gespräch“ an jenem Tag. Laut „Washington Post“ sollte das Gespräch eine Stunde dauern, wurde jedoch bereits nach der 25. Minute beendet. Trump soll auf die Worte Turnbulls gereizt reagiert haben, der ihn an das bilaterale Flüchtlingsabkommen zwischen den USA und Australien erinnerte.