Inguschetiens Republikschef über Zusammenarbeit mit deutschen Geheimdiensten

„(…) Die Terroranschläge in Europa, in der Türkei – die hohe Anzahl der Opfer. Danach wurde es schwierig, dort unterzutauchen, weil die Geheimdienste dieser Staaten nun bereits mit unseren Geheimdiensten zusammenarbeiten und jene an uns ausliefern, die bei uns zur Fahndung ausgeschrieben sind. In den vergangenen zwei Jahren hat uns die Türkei zwei Männer ausgeliefert. Deutschland drei bis vier“, so Jewkurow.

Ihm zufolge handelt es sich hierbei um Extremisten, die in Syrien gekämpft oder sich dort verschanzt hatten.