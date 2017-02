Syrien-Verhandlungen: Neue Runde im März

„Eine neue Verhandlungsrunde zwischen der syrischen Regierung und der Opposition findet im März in Kasachstan statt“, zitiert Jaberi Ansari die Nachrichtenagentur „Tasnim“.

Dazu gebe es eine Vorvereinbarung, die nach einer Reihe diplomatischer Gespräche endgültig formuliert werden soll.

Russland seinerseits hofft, im Laufe eines Monats die Dokumente über die Sanktionen bei Verstößen gegen die Waffenruhe in Syrien endgültig abzustimmen, wie der russische Delegationschef in Astana, Alexander Lawrentjew, am Freitag sagte.

Lawrow: Tillerson bereit, Gespräche zu Syrien-Regelung in Astana zu unterstützen

Der Berater der Delegation der syrischen Opposition, Usama Abu Zayd, hat indes wenig Hoffnung auf eine dritte Runde der Astana-Verhandlungen.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Warum nur Russland den Syrien-Konflikt regeln kann

Russland, der Iran und die Türkei sind die Initiatoren des Treffens in Astana und Garanten der seit Ende Dezember geltenden Waffenruhe zwischen der Regierungsarmee und der bewaffneten Opposition in Syrien. Man wolle durch konkrete Maßnahmen und Einflussnahme auf die Konfliktparteien versuchen, die Feuerpause zu stärken, die Gewalt zu vermindern und einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu schaffen.

Die nächste Verhandlungsrunde ist dann für den 20. Februar in Genf geplant.