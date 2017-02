„Lawrow ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten. Niemand blies Halali, niemand stampfte oder lachte, wie es vor zwei Jahren der Fall war. Dabei ist es dasselbe Publikum. Und die Themen der Fragen sind dieselben", schrieb Sacharowa auf Facebook.

© Sputnik/ Maxim Blinov Lawrow nennt Bedingungen für „Post-Fake-Ära“

Einige Variationen bei Fragen an den russischen Außenminister habe es jedoch gegeben, so Sacharowa: „Unter den neuen Fragen gab es auch: Werden Sie sich in unsere Wahlen einmischen?" Lawrow habe das Publikum allerdings beruhigt, schrieb sie: „Rachsüchtig ist er nicht."

In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Lawrow, es sei unlogisch, die Aufhebung der Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, an die Einhaltung der Minsker Vereinbarungen lediglich durch Moskau zu knüpfen.