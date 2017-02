USA verschärfen Asyl-Recht

© AFP 2016/ Attila Kisbenedek Zurück in die Heimat: USA beginnen mit Abschiebung illegaler Migranten

Das Dokument sei jedoch noch nicht an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden, schreibt Reuters. Die Richtlinie sieht eine strengere Prüfung von Personen vor, die Asyl in den USA beantragen. So müssen die Mitarbeiter von Migrationsbehörden laut den neuen Regeln die Asylanträge künftig sorgfältiger prüfen, um herauszufinden, ob eine Person ausreichend Grund hat, um Asyl zu beantragen. In dem Dokument wird laut der Agentur jedoch nicht präzisiert, was genau als ausreichender Grund für Asyl gelten soll. Die Mitarbeiter sollen dem Asylbewerber „alle relevanten Informationen entlocken“, um bei ihm eine „glaubwürdige Angst“ vor Verfolgung in seinem Land festzustellen.

Nach dem US-Gesetz „Immigration and Nationality Act“ muss ein Asylbewerber seine „begründete Angst“ vor Verfolgung aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, Mitgliedschaft in einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Meinung nachweisen.

Der Kampf gegen illegale Migration war eines der Hauptthemen der Wahlkampagne des US-Präsidenten Donald Trump. Das von Trump Ende Januar unterzeichnete Terrorschutzgesetz, welches Bürgern aus sieben vorwiegend muslimischen Ländern die Einreise in die USA zeitweilig verwehrt, löste landesweit und international heftige Kritik bis hin zu Massenprotesten aus.