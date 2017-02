Verwirrung im Westen: „Aufgetischt als Beleg für die russische Omnipotenz“

„Aufgefallen sind Streitereien, die immer wieder unter europäischen Teilnehmern entbrannten. Obwohl alle betonen wollten, dass Europas Einheit wichtiger sei als jegliche Differenzen, ist der Effekt des Brexit nicht zu verschleiern“, schreibt Fjodor Lukjanow, Chefredakteur des Magazins „Russia in Global Affairs“, in einem Gastbeitrag für die „Rossijskaja Gaseta“.

Die Rede von US-Vizepräsident Mike Pence habe darauf abgezielt, den Verbündeten zu beteuern, dass die Nato nach wie vor Unterstützung der USA genieße. Der Eindruck von dieser Rede sei allerdings ambivalent gewesen: „Alle wollten sehr an die Aufrichtigkeit dieser Worte glauben, doch es verging nicht das Gefühl, dass das Anliegen des Textes ausgerechnet darin bestand, die Zuhörer zu beruhigen. Es blieben die Zweifel bestehen, inwieweit die Auftritte von Pence und von Verteidigungsminister James Mattis die wahre Haltung des Chefs des Weißen Hauses widerspiegelten.“

© AFP 2016/ John Macdougall Münchner Sicherheitskonferenz: Lawrow beruhigt seine Opponenten – Sacharowa

Das Thema Russland sei diesmal nicht so spektakulär präsent gewesen wie im vergangenen und im vorvergangenen Jahr: „Der Westen ist in seine inneren Probleme vertieft und von den Veränderungen in seinen Gesellschaften durcheinandergebracht. Selbst Russland wird hauptsächlich in diesem Kontext erwähnt.“

Lukjanow stellt fest, die Panik wegen der angeblichen Einmischung der russischen Führung in die Wahlen im Westen sei wirklich massiv geworden: „Die bunte Mischung aus Hackern, Trollen, dem Sender RT und den sogenannten Faked News (ein neues modisches Wort für Desinformation) wird aufgetischt als Beleg für die russische Omnipotenz und gleichzeitig für die totale Vulnerabilität der wehrlosen westlichen Gesellschaften. In Ergänzung zu den weiteren Erscheinungsformen der Verworrenheit erzeugt dies einen merkwürdigen Eindruck der Selbstunsicherheit des Westens, die im Gegensatz zu jenem Selbstbewusstsein steht, das viele Jahre lang bei solchen Treffen geherrscht hatte.“

© Sputnik/ Nikolay Lasarenko Lethargischer Schlaf: Russischer Politiker zu Münchner Sicherheitskonferenz

Konstantin Remtschukow, Chefredakteur der „Nesawissimaja Gaseta“, kommentiert: „Die grundlegenden Berechenbarkeit-Vorstellungen in den Beziehungen zwischen Europa, Amerika und dem Rest der Welt erlitten in letzter Zeit einen Rückschlag.“

Die Spaltung sei tief, die Ungewissheit groß, die liberale Ordnung inhaltlich in Gefahr: „Trump verzichtet auf die Transpazifische Partnerschaft TPP und informiert die Partner im Nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA, dass neue Verhandlungen nötig seien, um dieses Abkommen in einer korrigierten Form weiter funktionieren zu lassen. Er schickt zweifelsohne Signale, dass es den bisherigen Automatismus in der globalen Wirtschaft nicht mehr geben wird.“

© Sputnik/ Dmitri Astachow Putins Rede in München: Zehn Jahre danach

Nach dem Amtsantritt von Trump wirken westliche Experten laut Remtschukow fassungslos: „Seit 30 Jahren treffe ich mit ihnen zusammen und habe eine solche Betroffenheit noch nie beobachtet. Vom einstigen Selbstbewusstsein der Ex-Propheten ist nichts übriggeblieben. Weder die europäischen noch die US-Analysten, mit denen ich sprach, wissen, was sie sagen sollen. Sie können nichts vorhersagen.“

„Es besteht der Eindruck, dass der Kalte Krieg auf eine unerwartete Konstellation hinausgelaufen ist. Neben dem traditionellen Kalten Krieg zwischen uns und dem Westen (einschließlich von Informationskriegen) gibt es nun einen Kalten Krieg innerhalb Amerikas – zwischen den Pro-Trump- und den Anti-Trump-Kräften“, so Remtschukow.