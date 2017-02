„Jeden Tag“ übt der Westen Druck auf „RT“ aus, wie Simonjan betont. „Es vergeht kein einziger Tag, an dem kein ranghoher Vertreter westlicher Staaten wiedermal irgendwas Scheußliches sagt oder eines der führendsten aller Leitmedien aus Europa oder den USA wiedermal etwas Derartiges veröffentlicht.“

In Frankreich etwa, das sich gerade im Präsidentschaftswahlkampf befinde, erklärten die Wahlkampfstrategen eines der Präsidentschaftskandidaten täglich, dass „RT“ und „Sputnik“ lügen würden. „Inzwischen spricht schon Macron persönlich davon“, sagt die Chef-Redakteurin und ergänzt: „Das ist alles unwahr. Schlicht unwahr. Das heißt, sie bringen Tatsachen, die es einfach nicht gibt.“ Demnach also lügen allein die westlichen Politiker selbst, wenn sie „Sputnik“ oder „RT“ Lügen vorwerfen. „Darauf bauen sie ihre Agitation im Vorfeld der Wahlen und überhaupt die gesamte politische Plattform auf“, erklärt Simonjan.

Fake-News als Mantra: Kreml zu Vorwürfen gegen Sputnik und RT

Aber: „Je mehr sie versuchen, uns auf diese Weise zuzusetzen, desto mehr Werbung machen sie für uns – desto mehr Menschen denken sich, wenn sie das Ganze sehen: ‚Hört mal, was wollen die von denen eigentlich? Ich will doch mal sehen, was da wirklich los ist‘“, so die „RT“-Programmchefin weiter. „Es fällt einem keine einzige Redaktion ein, die uns nicht mit Dreck beworfen hätte“. Im US-Wahlkampf „waren wir permanent in den Schlagzeilen“. Jetzt in Frankreich: „Genau das Gleiche. Wir sind dort sowas wie die Haupthelden“, sagte Simonjan.

„Man versucht, mit Rechtsmitteln unseren Sendebetrieb und überhaupt unsere Tätigkeit einzuschränken. Man versucht, Druck auf Google auszuüben, nur damit man uns keine Möglichkeit lässt, in der Öffentlichkeit normal zu arbeiten. Denn sie sind plötzlich darauf gestoßen, was wirkliche Redefreiheit bedeutet“, betonte die Chefredakteurin. Über ausländische Mitarbeiter, die für RT arbeiten, sagte Simonjan: „Sie sind sehr tapfer, weil allein die Tatsache, dass sie hier bei uns arbeiten, für viele bereits ein Stigma ist.“