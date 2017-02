Infografik: Sputnik zeigt Chancen von Präsidentschaftskandidaten in Frankreich

Demnach zeigt die Infografik das derzeitige Meinungsbild in Frankreich. Die Angaben stützen sich auf öffentlich verfügbare Daten aus den Umfragen der drei großen Meinungsforschungsinstitute Ifop, Ipsos und Opinion Way sowie auf die Ergebnisse einer Brand Analytics-Untersuchung sozialer Netzwerke. Diese interaktive Infografik soll wöchentlich aktualisiert werden. Vom 10. bis 23. April – kurz vor dem Wahltag – sollen frische Umfrageergebnisse täglich präsentiert werden.

Damit bietet Sputnik Deutschland seinen Lesern wesentliche Informationen über den Hergang der Präsidentschaftswahlen und das Kräfteverhältnis der Kandidaten in Frankreich in einem übersichtlichen Format.

Das Meinungsforschungsinstitut Opinion Way befragt zur Einschätzung möglicher Wahlergebnisse täglich eine repräsentative Gruppe von 1.500 französischen Bürgern im volljährigen Alter, die als Wähler eingetragen sind.

Ipsos führt Online-Umfragen unter rund 16.000 Bürgern im Alter von über 18 Jahren durch.

Ifop veranstaltet ebenfalls Online-Umfragen unter 1.500 französischen Bürgern im volljährigen Alter, die die Bevölkerung Frankreichs nach Alter, Geschlecht, Beschäftigungsart und Wohnort repräsentieren.

Brand Analytics erstellt Prognosen durch Analysen von Meldungen und Mitteilungen in den sozialen Netzwerken.

Ifop ist das älteste französische Meinungsforschungsinstitut, das bereits seit 1938 die öffentliche Meinung ermittelt.

Ipsos ist ein Mitgliedsunternehmen der Ipsos Group, dem drittgrößten Meinungsforscher der Welt nach dem Umfang seiner Marktforschung. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 87 Ländern der Welt.

Brand Analytics ist ein Analysezentrum zur Erforschung des Konsumverhaltens und zur Ermittlung der öffentlichen Meinung. Zugleich ist dies die Bezeichnung eines Verfahrens zur Analyse von Medien und sozialen Netzwerken.

Opinion Way ist ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut, das seit 2000 aktiv ist.

Sputnik (sputniknews.com) ist eine Nachrichtenagentur und Rundfunkanstalt mit multimedialen Informations-Hubs in Dutzenden von Ländern. Sputnik umfasst Webseiten in mehr als 30 Sprachen, analogen und digitalen Rundfunk, mobile Apps und Seiten in sozialen Netzwerken. Die Nachrichtenticker laufen im 24/7-Betrieb auf Englisch, Arabisch, Spanisch und Chinesisch.