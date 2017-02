Moskau reagiert auf Anschuldigungen Montenegros gegen Russland

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Putschversuch in Montenegro: Lawrow nennt Verdacht gegen Russland haltlos

Peskow nahm Stellung zu der Äußerung des montenegrinischen Sonder-Staatsanwaltes, laut dem Russland in den Umsturzversuch in Montenegro im Herbst 2016 verwickelt gewesen sei.

„Wir registrieren Tag für Tag irgendwelche absurde Anschuldigungen gegen Russland und weisen sie Tag für Tag zurück. Und wir können mit vollem Verantwortungsbewusstsein sagen, dass von einer Beteiligung Moskaus bzw. der offiziellen russischen Seite an irgendwelchen internen Ereignissen in Montenegro keine Rede sein kann“, so Peskow.

Russland habe sich nie in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten eingemischt, „besonders solcher Staaten wie Montenegro, mit dem uns sehr gute Beziehungen verbinden“, betonte der Kreml-Sprecher. Er äußerte sein Bedauern darüber, dass derartige Anschuldigungen aus dem Mund ranghoher Offizieller klingen.

Der Sonderstaatsanwalt Montenegros, Milivoje Katnic, hatte bei einer Livesendung des montenegrinischen „Ersten Fernsehkanals“ (TV Prva) behauptet, dass einige „russische Staatsorgane“ angeblich bei dem versuchen Umsturz während der Wahlen im Oktober die Hand im Spiel gehabt hätten, um den Nato-Beitritt Montenegros zu verhindern. Diese Information beruhe auf den Anzeigen darin verwickelter Personen, so Katnic.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den Vorwurf Montenegros als haltlos zurückgewiesen.

„Diese Nachricht steht in einer Reihe mit anderen haltlosen Anschuldigungen gegen Russland“, so Lawrow am Montag. Als Beispiel verwies er auf die angebliche russische Verwicklung in Hackerangriffe, Wahleinmischung oder angebliche Beziehungen Donald Trumps zu russischen Geheimdiensten. „Zu keiner dieser Anschuldigungen wurde auch nur ein einziger Beleg präsentiert.“

Zuvor hatte die britische Zeitung Telegraph berichtet, dass eine anonyme Quelle im britischen Parlament Russland die Beteiligung an einem Umsturz-Plan in Montenegro im Oktober 2016 und einen Anschlagsversuch gegen den montenegrinischen Ex-Premier Milo Zukanovic vorgeworfen hätte.

Am 16. Oktober 2016 hatte die montenegrinische Regierung 20 serbische Bürger wegen des Verdachts auf Vorbereitung eines Putsches sowie Terroranschlages verhaftet.