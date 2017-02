Nach Trumps Mahnung: Deutschland erhöht Militärausgaben

„Im Jahr 2017 werden die deutschen Verteidigungsausgaben wesentlich erhöht – um etwa acht Prozent“, sagte Stoltenberg am Montag in Brüssel nach einem Treffen mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence. Es ist der erste Brüssel-Besuch des US-Vizepräsidenten nach seiner Wahl in dieses Amt und der erste Besuch im Nato-Hauptquartier.

Laut Stoltenberg hatten die europäischen Nato-Länder und Kanada im Jahr 2016 ihre Verteidigungsausgaben um insgesamt 3,8 Prozent erhöht. Der Nato-Chef fügte hinzu, dass Rumänien, Litauen und Lettland in diesem Jahr die von der Allianz geforderte Marke von zwei Prozent des BIP erreichen sollen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, er erwarte von den Nato-Verbündeten eine Erhöhung ihrer Militärbudgets.

Bei dem Nato-Gipfel 2014 in Wales hatten sich die Teilnehmer verpflichtet, innerhalb von zehn Jahren ihre Verteidigungsausgaben auf die Zwei-Prozent-Marke anzuheben. Gegenwärtig halten nur fünf der 28 Mitgliedsländer der Allianz das empfohlene Ausgabenniveau ein.