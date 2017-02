Netanjahus Besuch in USA: „Ein neuer Tag bricht an“

„Ich muss betonen, dass Präsident Trump mir zum Abschluss unseres Treffens die Hand drückte und sagte, es sei ein neuer Tag in den Beziehungen zwischen Israel und den USA angebrochen", so Netanjahu in einer Sonntagssitzung seines Kabinetts, als er die Ergebnisse seines Washington-Besuches zusammenfasste. Dieser neue Tag solle gut sein, sagte er.

Seinen Besuch in den USA bezeichnete Netanjahu als „historisch", das Bündnis der beiden Länder nannte er „erstarkt". Es sei die gegenseitige Sympathie, die zwischen den beiden Politikern seit jeher bestehe, und eine gemeinsame Wahrnehmung von Gefahren und Möglichkeiten im Nahen Osten, die eine Wendung zum Besseren auslösen sollten: „Wir beide sehen eine wachsende Gefahr von Seiten des Irans und die Notwendigkeit, der iranischen Aggression in verschiedenen Bereichen entgegenzuwirken", sagte der israelische Premier.

Bei ihrem Treffen hatten Trump und Netanjahu die Bildung gemeinsamer Arbeitsgruppen zur Entwicklung der israelisch-amerikanischen Beziehungen in Bereichen wie Wirtschaft, Sicherheit und Cybertechnologien vereinbart. Laut Netanjahu soll eine Gruppe das Problem der jüdischen Siedlungen im Westjordanland behandeln. Trump machte klar, dass die israelischen Siedlungsaktivitäten die Umsetzung seiner Pläne zur Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts verhindern würden, weshalb er Netanjahu darum bat, mit dem Ausbau von Siedlungen „etwas zu warten". Der Israelische Premier musste zugeben, dass in dieser Frage noch kein Einvernehmen zwischen den USA und Israel herrsche.

Außerdem traf sich Netanjahu in den USA mit dem Vizepräsidenten Mike Pence, dem Außenminister Rex Tillerson und „ungefähr 20 Mitgliedern des US-Kongresses".