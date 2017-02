Münster: Gericht entscheidet über Status syrischer Flüchtlinge

Zehntausende syrische Flüchtlinge klagten vor den Verwaltungsgerichten, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) syrischen Asylbewerbern derzeit nur einen eingeschränkten, sogenannten „subsidiären Schutz“ einräumt. Demnach ist der Aufenthal t syrischer Flüchtlinge in Deutschland für ein Jahr gesichert, doch ein Familiennachzug nicht möglich.

Strittig ist, ob Kriegsflüchtlinge bei einer Rückkehr in ihr Heimatland grundsätzlich mit politischer Verfolgung, Festnahme oder Folter rechnen müssen, wie dpa berichtet. In dem jetzt vor dem OVG verhandelten Fall hatte sich der Betroffene in erster Instanz im Herbst 2016 erfolgreich gegen die aktuelle Entscheidungspraxis des BAMF durchgesetzt, hieß es.