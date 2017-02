"Gilt zeitweilig": Russlands Außenministerium zu Putins Donbass-Pass-Erlass

© Sputnik/ Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Pressedienst des Präsidenten von Russland "Aus humanitären Gründen": Kreml-Sprecher zu Putins Donbass-Pass-Erlass

„Die durch den Erlass eingeführten Maßnahmen sind zeitweiliger Art. Sie sind für die Zeit bis zur politischen Regelung der Situation in den einzelnen Bezirken der Gebiete Donezk und Lugansk in der Ukraine auf Basis der Minsker Vereinbarungen vorgesehen“, hieß es.

Wie ferner betont wird, „entspricht der Erlass vollkommen dem internationalen Recht, welches die Anerkennung der wichtigsten Dokumente, die zur Realisierung der Bürgerrechte und —freiheiten erforderlich sind und von Behörden ausgestellt wurden, die keine internationale Anerkennung genießen, in keiner Weise verbietet“. Dies bestätigten auch die internationale Praxis und Entscheidungen internationaler Gerichtsinstanzen, darunter des Internationalen Gerichtshofes der Uno sowie des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte.

Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag erläutert, dass die Anerkennung der Pässe der selbsterklärten Volkrepubliken Donezk (DVR) und Lugansk (LVR) durch Moskau ausschließlich humanitäre Ziele verfolge.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 18. Februar einen Erlass über die Anerkennung von Ausweisen unterzeichnet, die in bestimmten Bezirken der Gebiete Donezk und Lugansk wohnenden Bürgern der Ukraine sowie Staatenlosen ausgestellt wurden. Laut diesem Erlass können Bürger der Ukraine und Staatenlose, die ständig in einzelnen Bezirken der Gebiete Donezk und Lugansk wohnen, auf Vorlage dieser Ausweisdokumente ohne Visum nach Russland einreisen.