Bericht: Sechs Millionen Flüchtlinge wollen nach Europa aufbrechen

Allein in der Türkei würden sich in Flüchtlingsunterkünften 2,93 Millionen Menschen aufhalten, die angeblich jederzeit bereit wären, sich auf den Weg nach Europa zu machen.

In Libyen warten dem Bericht zufolge bis zu 1,2 Millionen auf die gefährliche Überfahrt, in Jordanien seien es bis zu 710.000 Menschen, in Ägypten, Tunesien, Algerien und Marokko kommen noch über eine Million und 100.000 Migranten hinzu. Außerdem würden derzeit noch 80.000 weitere Migranten auf der Balkanroute festsitzen.

Die meisten aufgezählten Flüchtlinge würden aus der Region Zentralafrika stammen und über Niger und Mali nach Algerien und Libyen kommen. Deshalb dränge die Bundesregierung darauf, dass die zwei afrikanischen Länder ihre Flüchtlingsrouten schließen und die Schlepperei bekämpfen.