Ukraine blockiert UN-Kondolenz zum Tod Tschurkins

„Darin sieht man die ganze heutige ukrainische Leitung: Sie kann nichts Gutes tun, verdirbt nur allen alles, darunter auch sich selbst“, schrieb Sacharowa via Facebook.

© AFP 2016/ STAN HONDA Russische Botschaft nennt vorläufige Todesursache Tschurkins

Die Ukraine hat noch bis Ende Februar den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Der Rat hat auf Tschurkins Tod mit einer Sondererklärung an die Presse reagiert, in der dessen Mitglieder der Familie des russischen Botschafters, der russischen Regierung und ganz Russland ihr tiefstes Beileid ausdrückten.

„Es tut uns natürlich leid, dass einige unsere Partner, vor allem die ukrainischen Kollegen, ihre politischen Positionen nicht überschreiten konnten und der offiziellen Erklärung des Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates nicht zustimmten, sodass es bei einer mündlichen Beileidsmitteilung für die Presse blieb“, sagte Vizeaußenminister Gennadi Gatilow gegenüber russischen Medien sagte.

Der ständige Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen, Witali Tschurkin, ist am Montag, einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, in New York gestorben. Er war seit 1974 in der russischen Diplomatie tätig. Seit 2006 vertrat er Russland bei der Uno.