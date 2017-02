Nach Terroranschlag von Berlin: Behörden schließen Fussilet-Moschee

© AP Photo/ Boris Grdanoski Neun Identitäten, dutzende Delikte: Flüchtling reist kreuz und quer durch Deutschland

Der Hauseigentümer und der Moscheeverein hätten sich auf ein Ende des Mietvertrags geeinigt, hieß es.

Die Gebetsräume in dem unauffälligen Mietshaus waren nach Erkenntnissen der Polizei ein Treffpunkt gewaltbereiter Islamisten. Der Terrorist Amri hatte die Moschee oft besucht, zuletzt wurde er dort am Tag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt gefilmt.

Amri fuhr am 19. Dezember mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, tötete 12 Menschen und verletzte mehr als 50 zum Teil schwer. Mehrere Tage später wurde er in Mailand von einer Polizeistreife erschossen.