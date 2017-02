Britische Soldaten in Estland: Geheimdienstchef warnt vor Schlägereien mit Zivilisten

„Es wird bereits geredet, dass die Einheimischen nicht sehr froh über diese Soldaten seien“, so Marran laut „The Times“. Der Geheimdienstchef schloss nicht aus, dass die britischen Soldaten, die im Rahmen der Nato-Verstärkung an den russischen West-Grenzen im Baltikum eingetroffen sind, in ihrer Freizeit Kneipen besuchen würden. Und darum: „Wir können Schlägereien nicht ganz ausschließen.“

Für potenzielle Konflikte der Briten mit der estnischen Bevölkerung machte Marran derweil Russland verantwortlich. Zur Begründung verwies er darauf, dass sich zwei britische Soldaten im vergangenen Jahr in Lettland ein Handgemenge mit Einwohnern geliefert hätten, die angeblich mit Russland sympathisiert hätten.